Местом встреч Трехсторонней контактной группы может стать турецкий Стамбул вместо белорусского Минска, куда украинская делегация отказалась ездить. Возражений против смены площадки у сторон нет.

Об этом 27 января заявил и.о. первого заместителя председателя украинской делегации в ТКГ Андрей Костин в комментарии телеканалу "Дом".

"Была проведена большая работа на уровне посредников, координатора ТКГ. Были решены многие вопросы, в том числе организационные, касательно проведения очных встреч ТКГ в Стамбуле. Предварительно был обмен мнениями об этом. И не было возражений по возможности рассмотрения Стамбула как локации для проведения заседаний ТКГ", - сказал Костин.

По его словам, 26 января на заседании ТКГ представители российской стороны начали говорить о возвращении в Минск.

"Но это неприемлемо для украинской делегации сейчас. Я думаю, не хочу говорить за наших международных посредников, но думаю, что для них иная локация также была бы более комфортной", - предположил Костин.

Он добавил, что консультации по поводу смены площадки будут продолжены, а кроме Стамбула рассматривались и другие варианты.

Очные встречи, подчеркнул Костин, в определенных моментах могут быть более конструктивными.

"Вчера - именно пример очной встречи в Нормандском формате, которая прошла впервые за много месяцев", - пояснил он.

Костин также напомнил, что переговоры на уровне ТКГ в режиме видеоконференций длятся уже около двух лет. И очные встречи будут более конструктивны. Украинская делегация всегда поддерживает необходимость возвращения к переговорам в очном формате, добавил он.

Как писала "Страна", на днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу лицом к лицу лидеров Украины и Российской Федерации Владимира Зеленского и Владимира Путина. Она может состояться в столице Турции - Анкаре.

Сегодня стало известно, что Путин принял приглашение в Турцию Эрдогана. Встретится ли он там с Зеленским во время своего визита, пока неясно.