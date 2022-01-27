Украинская делегация в ТКГ заявила, что новым местом очных встреч группы вместо Минска может стать Стамбул
Местом встреч Трехсторонней контактной группы может стать турецкий Стамбул вместо белорусского Минска, куда украинская делегация отказалась ездить. Возражений против смены площадки у сторон нет.
Об этом 27 января заявил и.о. первого заместителя председателя украинской делегации в ТКГ Андрей Костин в комментарии телеканалу "Дом".
"Была проведена большая работа на уровне посредников, координатора ТКГ. Были решены многие вопросы, в том числе организационные, касательно проведения очных встреч ТКГ в Стамбуле. Предварительно был обмен мнениями об этом. И не было возражений по возможности рассмотрения Стамбула как локации для проведения заседаний ТКГ", - сказал Костин.
По его словам, 26 января на заседании ТКГ представители российской стороны начали говорить о возвращении в Минск.
"Но это неприемлемо для украинской делегации сейчас. Я думаю, не хочу говорить за наших международных посредников, но думаю, что для них иная локация также была бы более комфортной", - предположил Костин.
Он добавил, что консультации по поводу смены площадки будут продолжены, а кроме Стамбула рассматривались и другие варианты.
Очные встречи, подчеркнул Костин, в определенных моментах могут быть более конструктивными.
"Вчера - именно пример очной встречи в Нормандском формате, которая прошла впервые за много месяцев", - пояснил он.
Костин также напомнил, что переговоры на уровне ТКГ в режиме видеоконференций длятся уже около двух лет. И очные встречи будут более конструктивны. Украинская делегация всегда поддерживает необходимость возвращения к переговорам в очном формате, добавил он.
Как писала "Страна", на днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу лицом к лицу лидеров Украины и Российской Федерации Владимира Зеленского и Владимира Путина. Она может состояться в столице Турции - Анкаре.
Сегодня стало известно, что Путин принял приглашение в Турцию Эрдогана. Встретится ли он там с Зеленским во время своего визита, пока неясно.