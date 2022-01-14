Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил председателя Высшего совета "Единой России", полномочного представителя РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Украине Бориса Грызлова на должность посла России в Беларуси.

Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте правительства РФ.

"Назначит Грызлова Бориса Вячеславовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Белоруссия", - говорится в документе.

Напомним, ранее мы сообщали о возможном назначении Грызлова на этот пост. Тогда источник издания Znak.com не исключил, что за назначением Грызлова может последовать создание общего парламента (Парламентское собрание Союза России и Белоруссии сейчас возглавляет спикер ГД Вячеслав Володин).

Между тем, мы также писали о том, что 4 ноября официально был дан старт полному перезапуску Союзного государства России и Беларуси. "Страна" разобралась, что это означает для Украины.

Кроме этого, Александр Лукашенко заявил, что союз Беларуси и России будет более мощным, продуманным и продвинутым интеграционным объединением, чем Европейский союз.