Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш раскритиковал поведение западных стран в нынешней ситуации с Украиной. Он сравнил массовое бегство западных дипломатов с поведением врачами, которые бросают пациента с онкозаболеванием на явную гибель.

Своим мнением Сергей Гармаш поделился на странице в Facebook.

"В последние дни мы все живем с ощущением человека, которому сказали, что он болен раком и должен умереть со дня на день. При этом врачи, сообщившие ему об этом, для убедительности оставили лекарства, обещали победить онкозаболевания в будущем, и удалились наблюдать за агонией по телевизору. "Обреченному" деликатно дали понять, что надеяться он может либо на скрытые резервы своего организма, либо на Бога. "Медицина здесь бессильна!", - сказал доктор в Белом, - "но не теряйте надежды". И свалил, демонстрируя безнадежность вашего положения. И вот, вы стоите у окна со своим насморком, пытаетесь понять, откуда такой диагноз, что вообще происходит, и куда смылись те, кто давал клятву Гиппократа, или, как там его, – Будапештского меморандума…", - приводит аналогию Сергей.

Он также добавил, что в настоящее время происходящее с диппредствительствами наших западных - алогичные действия.

"Весь мир знает не только намерение Путина напасть, но даже даты этого нападения! Если все знают, что будет война, то почему вместо упреждающих действий, просто бегут с потенциального поля боя? Если вы действительно так верите в реальность угрозы, то почему ждете пока она произойдет, а не предотвращаете ее своими санкциями, например? Сколько украинцев должны отдать свои жизни за то, чтоб вы посчитали это достаточным для начала реальных действий против войны, которую вы, кстати, считаете более реальной, чем мы? Никакой логики! Это или информационная война, в которой нас назначили жертвами, или деградация всех западных демократических институтов", - считает Гармаш.

Он убежден, что бегство послов из Киева "как будто расчищает Путину плацдарм для нападения, устраняет помехи, стимулирует его к нападению".

"Гармаш был всегда человеком "западноориентированным". Причем весьма жестко. Но даже для него бредовое поведение Запада в нынешней ситуации выглядит чем-то запредельным", - комментирует телеграмм-канал "Политика Страны".

Напомним, сегодня, 14 февраля, американский телеканал CNN выпустил сюжет о том, что "российскому вторжению" может помешать теплая погода, из-за которой земля не замёрзнет.

Между тем, сейчас Украина входит в самую тревожную неделю за последние 5-6 лет - с того момента, как были подписаны вторые Минские соглашения. В своем материале "Страна" детально отслеживает все события, которые происходят в течение этих неспокойных дней.