На заседании 15 февраля Верховная Рада проголосовала за обращение к НАТО, ООН и Евросоюзу относительно непризнания "ЛДНР".

За принятие документа проголосовал 331 нардеп:

"Слуга народа" - 217

ОПЗЖ - 1

"Батькивщина" - 20

"Европейская солидарность" - 26

"За будущее" - 17

"Голос" - 18

"Доверие" - 19

Внефракционные -13.

Обращение Верховной Рады адресовано Организации Объединенных Наций, Европейской комиссии, Европейскому Парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, правительствам и парламентам государств мира.

Целью документа является создание юридического основания для предъявления Украиной претензий Российской Федерации в связи с позицией признания как государств самопровозглашенных "Луганской и Донецкой народных республик".

Верховная Рада Украины осуждает какие-либо попытки Российской Федерации легализовать независимость "ЛДНР". А также призывает не признавать какие-либо решения России, относящиеся к признанию независимости "ЛДНР".

Верховная Рада одновременно призывает мировое сообщество осудить любые действия РФ, направленные на ухудшение ситуации в мире в целом, и в Украине в частности.

Кроме того, ВР призывает провести срочное заседание Совета Безопасности ООН по эскалации конфликта на государственных границах Украины и безотлагательно применить дополнительные санкционные механизмы в отношении России для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

Напомним, во вторник, 15 февраля Государственная Дума РФ Госдума РФ проголосовала за проект постановления об обращении к Путину о признании "ЛДНР".

В начале января проект о признании так называемых "республик" на Донбассе подготовила Коммунистическая партия России. А накануне альтернативный проект в Госдуму внесла и "Единая Россия".

Различаются они тем, что коммунисты предлагали направить обращение напрямую к Путину. А "Единая Россия" сначала хотела провести консультации с МИД. В итоге был принят проект коммунистов.