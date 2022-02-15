В Раде проголосовали за проект постановления. Фото: "Страна"

На заседании 15 февраля Верховная Рада проголосовала за обращение к НАТО, ООН и Евросоюзу относительно непризнания "ЛДНР". 

За принятие документа проголосовал 331 нардеп:

  • "Слуга народа" - 217 
  • ОПЗЖ - 1
  • "Батькивщина" - 20
  • "Европейская солидарность" - 26
  • "За будущее" - 17
  • "Голос" - 18
  • "Доверие" - 19
  • Внефракционные -13.

Обращение Верховной Рады адресовано Организации Объединенных Наций, Европейской комиссии, Европейскому Парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, правительствам и парламентам государств мира.

Целью документа является создание юридического основания для предъявления Украиной претензий Российской Федерации в связи с позицией признания как государств самопровозглашенных "Луганской и Донецкой народных республик".

Верховная Рада Украины осуждает какие-либо попытки Российской Федерации легализовать независимость "ЛДНР". А также призывает не признавать какие-либо решения России, относящиеся к признанию независимости "ЛДНР".

Верховная Рада одновременно призывает мировое сообщество осудить любые действия РФ, направленные на ухудшение ситуации в мире в целом, и в Украине в частности.

Кроме того, ВР призывает провести срочное заседание Совета Безопасности ООН по эскалации конфликта на государственных границах Украины и безотлагательно применить дополнительные санкционные механизмы в отношении России для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

Напомним, во вторник, 15 февраля Государственная Дума РФ Госдума РФ проголосовала за проект постановления об обращении к Путину о признании "ЛДНР".

В начале января проект о признании так называемых "республик" на Донбассе подготовила Коммунистическая партия России. А накануне альтернативный проект в Госдуму внесла и "Единая Россия". 

Различаются они тем, что коммунисты предлагали направить обращение напрямую к Путину. А "Единая Россия" сначала хотела провести консультации с МИД. В итоге был принят проект коммунистов. 

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