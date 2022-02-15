Председатель администрации российского города Элисты, бывший "глава ДНР" Дмитрий Трапезников стал вице-премьером Калмыкии.

Во вторник, 15 февраля, депутаты Элистинского городского собрания в ходе внеочередного заседания удовлетворили его заявление о досрочном сложении полномочий мэра Элисты по собственной инициативе.

Об этом сообщает ТАСС. Ранее, по данным агентства, сообщалось, что Дмитрий Трапезников написал заявление о досрочном сложении полномочий.

После этого глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил, что принял решение назначить его заместителем председателя правительства республики.

Справка. Дмитрий Трапезников родился 12 апреля 1981 года в Краснодаре. В 1982 году вместе с семьей переехал в Донецк.

Работал менеджером донецкого футбольного клуба "Шахтер", занимал руководящие посты в крупных бизнес-структурах. С 2010 по 2012 год работал заместителем главы районного совета Петровского района Донецка.

В сентябре 2014 года был назначен "главой временной администрации Тельмановского района ДНР". Впоследствии возглавил "управление внешней и внутренней политики "Администрации главы ДНР", занял "пост заместителя председателя Совета Министров Республики". Далее Трапезникова назначили "главой "ДНР" через пару дней после гибели Александра Захарченко. Но пробыл он на этой должности весьма недолго. его сменил Пушилин.

С 3 марта 2020 года был главой администрации Элисты. Подробно о том, кто такой Трапезников ранее рассказывала "Страна".

Также мы писали, что Дмитрий Трапезников оказался еще и музыкантом, а также поэтом. В частности, об этом свидетельствует песня "Поздно", выложенная на YouTube-канале "Министерства культуры Донецкой народной республики", автором которой и указан он.