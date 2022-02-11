Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак рассказал о том, что на прошедших в Берлине переговорах политических советников лидеров стран Нормандской четверки (Украина, Россия, Германия, Франция) Киев заявил о готовности вести переговоры с "ДНР" и "ЛНР" только через ОБСЕ.

Об этом сообщает "ТАСС".

"Вчера состоялось такое знаковое совещание в нормандском формате, которое, как я вчера заявил, закончилось безрезультатно. Но отрицательный результат - тоже результат. У нас появилась полная ясность относительно того, чего стоят все заявления различных политиков и партнеров", - сказал он.

Дмитрий Козак также добавил, что Киев готов вести переговоры с "ДНР" и "ЛНР" только через ОБСЕ.

На вопрос журналистов о том, как Украина интерпретирует пункт минских соглашений о прямом диалоге с Донецком и Луганском, он ответил следующим образом: "Украинская сторона сказала, что это невозможно, что они считают, что нужно наполнить слово "консультации" и "обсуждение" другим содержанием, что этот разговор возможен только через посредников, что чуть ли не действующий председатель ОБСЕ должен быть посредником между Киевом и Донбассом. А по возникающим разногласиям решения должны приниматься в нормандском формате, что тоже невозможно и не предусмотрено никакими документами и соглашениями".

Напомним, что встреча советников лидеров стран Нормандской четверки в Берлине продолжалась более 9 часов. Предыдущая встреча политсоветников в Париже две недели назад продолжалась более восьми часов.

По окончанию переговоров Козак заявлял, что Ермак отказался цитировать в итоговом документе Минские соглашения по особому статусу Донбасса, а Германия и Франция не хотят влиять на Украину по выполнению Минских соглашений.

Как прошла предыдущая встреча Ермака и Козака в Нормандском формате 26 января - смотрите в блоге спецкора "Страны" Олеси Медведевой.