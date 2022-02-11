Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что Андрей Ермак отказался цитировать в итоговом документе Минские соглашения по особому статусу Донбасса.

Об этом Дмитрий Козак сообщил на брифинге по итогам Нормандской встречи.

По его словам, встреча прошла "без выраженных результатов".

Представитель РФ добавил, что поднимались вопросы особого статуса и его внесения в украинскую конституцию, однако "преодолеть разногласия не удалось".

"Позиция Украины непреклонная. Отказались даже цитировать Минские соглашения в части согласования особого статуса с ОРДЛО", - заявил Козак, имея в виду проект итогового заявления, которое так и не было принято.

Напомним, что встреча советников лидеров стран Нормандской четверки в Берлине продолжалась более 9 часов. Предыдущая встреча политсоветников в Париже две недели назад продолжалась более восьми часов.

На предыдущей встрече в Париже Ермак обязался рассмотреть предложение "ДНР" и "ЛНР" по урегулированию на Донбассе. Об этом было сказано в письме представителей "ЛДНР" Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего, адресованном спецпредставителю ОБСЕ в Украине и ТКГ Микко Киннунену.

Однако сразу же после появления информации об обещании Ермака предоставить ответ на предложения "ЛДНР" по реализации Минских соглашений Банковая дезавуировала это обязательство. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у представителей Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и в "нормандском формате" нет никаких юридических обязательств перед представителями "властей ЛДНР".