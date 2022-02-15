Во вторник, 15 февраля, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о противодействии антисемитизму, в котором антисемитизм предлагается наказывать крупными штрафами и тюремными сроками.

"За" соответствующий документ №5110 проголосовали 296 народных избранников.

Документ предполагает внесение изменений в статью 161 Уголовного кодекса (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Законом предусматривается нормирование положения Уголовного кодекса в соответствии с положениями законопроекта "О предотвращении и противодействии антисемитизма в Украине", которым законодательно регулируются вопросы противодействия и предотвращения антисемитизма, его проявлениям в Украине.

Согласно документу, антисемитизм в Украине будет наказываться штрафом от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3 400 грн до 8 500 грн) или ограничением свободы на срок до пяти-восьми лет, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.

Те же действия, соединенные с насилием, обманом или угрозами, а также совершенные должностным лицом, наказываются штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 - 17 000 гривен) или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Действия, которые были совершены организованной группой лиц или повлекли тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, в мае 2021 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроекты №5109-5110. Документ в первом чтении приняли в конце прошлого года.

Ранее о том, как в Украине планируют наказывать за антисемитизм, подробно писала "Страна".