Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс возмутилась продажей в Киеве картины с антисемитским сюжетом. Вероятно, полотно было обнаружено дипломатом во время прогулки по украинской столице.

"Видела на рынке в Киеве. Она висит среди картин с цветами, животными и красивыми видами. Эта картина не безобидная. Это не юмор. Это антисемитизм. Он изображает евреев такими, какими они не являются. Ему нет места ни в каком виде, нигде, ни в одной стране, включая Украину", - сообщила Симмонс.

"Отметим, что если бы Мелинда Симмонс погуляла бы не только среди картин, но и среди сувениров на Андреевском спуске, то запросто нашла бы там не только карикатуру на еврея, но и, нацистскую каску, например.

Вероятно теперь, после возмущения посла, власти изобразят "борьбу с антисемитизмом". Хотя обычно, на проявления неонацизма и антисемитизма внимание, как правило, они не обращали", - пишет телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, на днях в Киеве на Крещатике зиговали расисты в костюмах Ку-Клукс-Клана.

Ранее "Страна" писала о том, что в центре Киева прошелконцерт с зигующими музыкантами.

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