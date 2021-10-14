Объединенная еврейская община Украины опубликовала имя военного, который сегодня во время марша националистов в Киеве сделал антисемитские заявления. Мужчину зовут Кахабер Кардава.

Кахабер Кардава - грузинский "активист", который с 2014 года воюет в рядах Вооруженный сил Украины. В своих социальных сетях он публикует фотографии с поддержкой символики СС "Галичина".

Кахабер Кардава. Коллаж: t.me/PASHA_TODAY

Напомним, во время марша националистов Кардва кричал: "Смерть москалям проклятым!", а потом добавил: "За украинскую Украину без проклятых ж@дов и м@скалей". После этого объединенная еврейская община заяивла о своем намерении обратится в полицию.

Также сообщалось, что 14 октября в Украине отмечается День защитников и защитниц Украины, в честь которого в Киеве состоялся марш националистов и ветеранов. В шествии приняли участие тысячи человек, в том числе и такие организации, как "Нацкорпус", "Свобода", "Правый сектор" и несколько организаций поменьше, в том числе близкая к Порошенко "Демсокира". Среди основных требований участников марша - принять закон против "коллаборантов", отпустить находящихся под следствием националистов и закрыть против них дела.