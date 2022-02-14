Народные депутаты Украины, которые, как писали вчера журналисты, улетели за границу, начали постить свои фотографии в соцсетях.

По крайней мере, судя по свежим снимкам, Вадим Новинский территорию нашей страны до сегодняшнего дня не покидал. А у Вадима Столара на вылет в Германию была крайне уважительная причина - юбилей бабушки.

Так, нардеп Вадим Новинский опубликовал снимок, как он сегодня служил в церкви в Феофании (то есть он находится в Украине).

Нардеп Вадим Столар опубликовал фото со своей бабушкой. Написал, что она живет в Германии, ей исполнилось 80 лет и потому нардеп со всей семьей приехал ее поздравить.

Отметим, что, депутатам "Слуги народа" запретили выезжать из Украины. А тех из них, которые находятся за границей, призвали вернуться в Украину до понедельника, 14 февраля.

То есть еще в конце прошлой недели около 30 нардепов были за границей. Одной из них стала нардеп от "Голоса" Устинова, которая улетела рожать в США.