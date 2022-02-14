Эстония, которая готова принять украинских беженцев, не будет закрывать свое посольство в Киеве. При этом гражданам Эстонии, которые находятся на территории Украины, рекомендуют найти способ ее покинуть.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на слова министров.

"Хотя ситуация в Украине напряженная, посольство Эстонии в Киеве обязательно продолжит работу и сможет предложить эстонцам помощь в выезде из Украины, но важно подчеркнуть, что если ситуация будет осложняться, оказание необходимой помощи может быть существенно затруднено по не зависящим от нас причинам. Вот почему находящимся в Украине жителям Эстонии важно четко смотреть на свои планы поездок и изыскать способы покинуть страну", - сказала министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.

В свою очередь глава Минобороны Эстонии Калле Лаанета считает, что ситуация вокруг Украины продолжает быть напряженной и напряженность может возрасти. При этом Таллин продолжит поддерживать Украину и, по ее словам, не станет отзывать военнослужащих инструкторов, которые занимаются обучением украинских военных.

Напомним, США и ряд других стран эвакуировали семьи своих дипломатов из Украины, а Евросоюз разрешил дипломатическому персоналу своего представительства в Украине покинуть страну.

Также сообщалось, что МИД Польши пока не планирует эвакуировать дипломатов из Киева, но рекомендует полякам не ездить в Украину.