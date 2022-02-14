Польша пока не планирует эвакуировать из Украины своих дипломатов. К такому решению прибегнут только в случае крайней необходимости, а пока польские дипломатические миссии играют важную роль в помощи. Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер, сообщает Polsat News.

"Когда мы были в Киеве, мы дали четкий сигнал, что такие решения будут приниматься в случае крайней необходимости", – сказал Мюллер.

При этом он добавил, что правительство Польши обнародовало коммюнике с призывом к соотечественникам воздержаться от необязательных поездок в Украину.

По словам Мюллера, желание кого-то сейчас покинуть Украину может быть личным решением, но множество поляков проживают в этой стране на постоянной основе.

Ранее "Страна" писала о том, что основной штат посольства США в Украине уже перебрался из Киева во Львов. Туда же переводит своих дипломатов в Украине и Австралия.

Также мы сообщали, что посольство Китая в Украине продолжает работать в обычном режиме.

Кроме того, мы писали, что МИД Японии отзывает большую часть дипломатов из Киева и призывает японцев немедленно покинуть Украину.