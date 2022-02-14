Соединенные штаты планируют отозвать всех оставшихся дипломатов из Киева в течение 24-48 часов, сообщает CBS со ссылкой на источники.

"CBS News стало известно, что администрация Байдена готовится вывести весь американский персонал из Киева в течение следующих 24-48 часов", говорится в сообщении канала, опубликованном в Twitter.

Наш журналист побывал у посольства США в Киеве и выяснил, что на территории дипломатического представительства Штатов, какого-либо необычного движения не наблюдается.

На КПП дежурят два охранника, но даже в столь позднее время выходного дня на некоторых этажах здания в окнах горел свет.

Ранее мы сообщали, что посольство Соединенных Штатов в Украине прямо сейчас начинает эвакуацию из Киева во Львов. Дипломаты вернутся в Киев после того, как стабилизируется ситуация с безопасностью в Украине.

Известно, что посольство Соединенных Штатов в Киеве перестало предоставлять консульские услуги. В посольстве сообщили, что сохранят небольшое консульское присутствие во Львове, для решения чрезвычайных ситуаций, но не смогут предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги. Граждане США получат возможность обращаться за этими услугами в посольства США в соседних странах.