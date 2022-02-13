На территории посольства США, которое, по данным СМИ, собралось переезжать из Киева во Львов, какого-либо необычного движения не наблюдается.

Об этом сообщает журналист "Страны".

На КПП дежурят два охранника.

Тем не менее, в столь позднее время выходного дня на некоторых этажах здания в окнах горит свет.

"Видимо, идёт работа по эвакуации", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что в американском посольстве в Киеве принялись жечь документы и уничтожать секретное оборудование. Такая ситуация сложилась из-за нагнетания обстановки в связи с возможным вторжением России в Украину.

Кроме того, с сегодняшнего дня посольство Соединенных Штатов в Киеве перестает предоставлять консульские услуги. В посольстве сообщили, что сохранят небольшое консульское присутствие во Львове, для решения чрезвычайных ситуаций, но не смогут предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги. Граждане США получат возможность обращаться за этими услугами в посольства США в соседних странах.

Также "Страна" сообщала, что посольство Соединенных Штатов в Киеве обновило рекомендации о путешествиях в нашу страну. В сообщении посольства говорится, что граждане США не должны ездить в Украину, а те, кто находится в нашей стране, должны немедленно выехать, используя коммерческие или другие доступные частные виды транспорта.