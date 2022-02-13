Украина инициировала встречу с Россией и другими государствами-подписантами Венского документа, который регулирует проведение военных учений.

Об этом сообщает у себя в Twitter министр иностранных дел Украины.

Москва не ответила на запрос Киева об учениях в Беларуси, Крыму и на Черном море, и теперь Украина хочет очной встречи, пишет глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму 1/2.

Если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников 2/2", - пишет у себя глава МИД.

Ранее мы уже писали, что Киев ждет от РФ в течение 48 часов информацию о районах военной деятельности и численности солдат.

Также мы следим за тем, что происходит вокруг Украины за три дня до "вторжения".