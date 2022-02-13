Посольство Соединенных Штатов в Украине прямо сейчас начинает эвакуацию из Киева во Львов.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в Государственном департаменте США.

Дипломаты вернутся в Киев после того, как стабилизируется ситуация с безопасностью в Украине.

"Это временное решение, команда посольства вернется в Киев, как только это позволит ситуация безопасности", - рассказал представитель Госдепа, который общался на условиях анонимности.

"Во Львове будет работать основная команда посольства, руководители отделов и т.д.", - добавил собеседник. Поверенная в делах США Кристина Квин также перебазируется во Львов.

Собеседник уточнил, что здание посольства в Киеве, несмотря на это решение, "не останется заброшенным" - там остается работать технический персонал.

Cамо посольство этой информации пока не комментировало.

Ранее мы писали о том, что в американском посольстве в Киеве принялись жечь документы и уничтожать секретное оборудование.

Помимо этого, с сегодняшнего дня посольство Соединенных Штатов в Киеве перестает предоставлять консульские услуги. В посольстве сообщали, что сохранят небольшое консульское присутствие во Львове, для решения чрезвычайных ситуаций, но не сможет предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги. Граждане США могут обращаться за этими услугами в посольства США в соседних странах.

Вдобавок, после того как Госдеп США и президент США Джо Байден призвали американцев покинуть Украину посольство Соединенных Штатов в Киеве обновило рекомендации о путешествиях в нашу страну. В сообщении посольства говорится, что граждане США не должны ездить в Украину, а те, кто находится в нашей стране, должны немедленно выехать, используя коммерческие или другие доступные частные виды транспорта.