В Министерстве иностранных дел Чехии состоялось очередное заседание рабочей группы для оценки ситуации в Восточной Европе. По результатам заседания было решено рекомендовать гражданам покинуть территорию Украины.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В связи с усилением угрозы российской военной агрессии против Украины на основе рекомендаций этой группы и действующих механизмов кризисного урегулирования, "МИД предостерегает от поездок на территорию Украины и Беларуси и советует находящимся здесь гражданам подумать о том, чтобы покинуть эти страны".

Ведомство подтвердило свое предварительное предупреждение о запрете поездок в пограничные районы России с Украиной.

В МИД также призвали граждан, которые остаются в Украине, Беларуси и России, зарегистрироваться в специальной системе.

При этом посольство в Киеве продолжит работу, страну покинут только члены семей.

В случае дальнейшего ухудшения ситуации МИД Чешской Республики примет дальнейшие меры, говорится в сообщении.

"Угроза применения силы для достижения любой цели Кремля неприемлема для Чехии как члена ЕС и НАТО. Мы все еще надеемся на успех дипломатических переговоров, но вместе с тем в рамках ЕС и союзников по НАТО готовимся к худшему сценарию", – заявил в этом контексте министр Ян Липавски.

Ранее мы писали, что страны Европейского Союза призывают граждан сообщества покинуть Украину. Хотя до этого в Брюсселе европейские чиновники сделали прямо противоположное заявление: дескать, ЕС не видит причин для эвакуации из Украины.

Также "Страна" сообщала, что в МИД Израиля призвали своих граждан немедленно выехать из Украины.