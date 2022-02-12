Совет Европейского Союза решил не закрывать представительства своих стран в Украине, несмотря на призыв к гражданам сообщества немедленно покинуть нашу страну.

Об этом говорится в заявлении Совета Европы в субботу, 12 февраля.

"Наши дипломатические представительства не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжают работать в поддержку граждан ЕС и в сотрудничестве с украинскими властями", - говорится в заявлении Совета Европы.

При этом в Евросоюзе допустили, что могут "корректировать персонал" представительств в случае возникновения угрозы безопасности.

На фоне заявления Совета Европы очередная группа стран призвала своих граждан срочно выехать из Украины. Так, в Министерстве иностранных дел Болгарии просят болгар покинуть Украину.

"Предупреждение о прекращении всех поездок и немедленном выезде из страны", - говорится на сайте болгарского внешнеполитического ведомства. Там же обозначен пятый уровень угрозы.

Кроме того, в ведомстве рекомендуют гражданам Болгарии, которые планировали поездки в Украину, от них воздержаться.

По данным словацкого телевидения, МИД Словакии в связи с обострением ситуации вокруг Украины принял решение вывезти на родину семьи сотрудников посольства республики в Киеве и генерального консульства в Ужгороде. Внешнеполитическое ведомство Словакии одновременно выдало рекомендацию гражданам республики воздержаться от поездок в Украину.

А МИД Румынии повысил уровень тревоги для Украины и настоятельно рекомендовал своим гражданам воздерживаться от поездок в эту страну, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

В МИД уточнили, что "были приняты все меры по репатриации на добровольной основе членов семей дипломатического и консульского персонала, в настоящее время этот процесс завершен в посольстве Румынии в Киеве и в генеральном консульстве в Одессе". Также внешнеполитическое ведомство приняло решение об эвакуации неосновного дипломатического и консульского персонала из дипломатической миссии и части консульских учреждений в Украине.

Кроме того, в МИД рекомендовали румынским гражданам избегать любых поездок в Украину, на полуостров Крым и в восточные регионы Украины (Донецкую и Луганскую области), а также в пограничную зону Украины с РФ и Беларусью, напомнив, что "ситуация в области безопасности остается напряженной и неустойчивой".

Ранее мы писали о том, что вслед за США, Японией и Южной Кореей, с призывом к соотечественникам покинуть территорию Украины обратились Нидерланды.

Также "Страна" сообщала, что в МИД Израиля призвали своих граждан немедленно выехать из Украины.