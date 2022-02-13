Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что в связи с обострением ситуации на границе России и Украины временно эвакуирует посольство страны из Киева во Львов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Марис Пейн также добавила, что министерство "продолжает советовать австралийцам немедленно покинуть Украину коммерческим путем".

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон на пресс-брифинге сказал, что обстановка "достигла очень опасной стадии". Кроме того, он обвинил Китай в том, что тот не реагирует на действия РФ.

"Китайское правительство с удовольствием критикует Австралию. Оно, однако, сохраняет пугающее молчание в отношении скопления российских войск на украинской границе", - сказал Моррисон.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о том, дипломатическое ведомство ФРГ сокращает персонал посольства в Киеве и переносит генконсульство из Днепра во Львов. Госдепартамент США решил следовать примеру союзников.

Помимо этого, с сегодняшнего дня посольство США в Киеве перестает предоставлять консульские услуги. Посольство сохранит небольшое консульское присутствие во Львове, для решения чрезвычайных ситуаций, но не сможет предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги. Граждане США могут обращаться за этими услугами в посольства США в соседних странах.