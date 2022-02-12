Канада приостановила работу своего посольства в Украине на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в стране.

Об этом говорится в распространенном в субботу, 12 февраля, заявлении главы Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли.

"Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью, вызванное сосредоточением российских войск на границе с Украиной, власти Канады организуют временное представительство во Львове и приостанавливают работу посольства в Киеве", - сообщила глава МИД.

По словам Жоли, работа посольства будет возобновлена "как только позволит обстановка с безопасностью в Украине".

Согласно заявлению главы МИД, консульские услуги канадским гражданам в Украине будет оказывать временное дипломатическое представительство во Львове.

"Однако наши возможности предоставлять дипломатическую поддержку могут быть резко ограничены", - указывается в заявлении.

Напомним, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. Стороны обсудили дипломатические усилия по деэскалации ситуации вокруг Украины.

Ранее мы писали, что глава Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли призвала канадских граждан немедленно покинуть территорию Украины. При этом она добавила, что канадские дипломаты остаются на своих рабочих местах и продолжают оказывать консульские услуги.