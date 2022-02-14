Пекин заяляет, что внимательно следит за ситуацией в Украине, а китайское посольство в Киеве работает в обычном режиме.

Об этом сообщил на брифинге в понедельник, 14 февраля, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает "РИА Новости".

"Китайская сторона внимательно следит за ситуацией в Украине, посольство и консульства КНР работают в обычном режиме", - заявил дипломат, отвечая на вопрос, намерен ли Китай эвакуировать дипломатов, как это уже делают некоторые страны.

По его словам, МИД Китая находится в тесном контакте с посольством КНР в Киеве и при необходимости китайские власти предоставят своим гражданам всю необходимую помощь.

Кроме Китая, с призывом к своим гражданам немедленно покинуть Украину не обращались ни Россия, ни Беларусь. РФ лишь заявила об "оптимизации" численности сотрудников диппредставительств в Украине.

Ранее "Страна" писала о том, что Канада приостановила работу посольства в Киеве и перенесло свое представительство во Львов.

Также мы сообщали, что МИД Японии отзывает большую часть дипломатов из Киева и призывает японцев немедленно покинуть Украину.

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