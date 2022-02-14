Служба безопасности Украины расценила новости о подготовке "российского вторжения" как "очередную волну гибридной войны". Украинцев призвали мыслить критически, сохранять спокойствие и руководствоваться данными официальных источников.

Об этом сказано в официальном заявлении СБУ обнародованном в Тelegram-канале спецслужбы.

"Сегодня отечественное информационное пространство испытывает беспрецедентное влияние. Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Все это в комплексе – не что иное, как очередная мощная волна гибридной войны", - сказано в заявлении.

Указано, что есть план на случай любого дальнейшего развития событий и СБУ вместе с руководством государства готовы реагировать заранее и уже делают это.

"В то же время, мы прекрасно понимаем мотивы нынешнего информационного нагнетания – посеять тревогу в украинском обществе, подорвать веру в способность государства защитить своих граждан, расшатать наше единство", - говорится в заявлении.

Также спецслужба сообщает, что "такие проявления гибридной войны" фиксируются в социальных сетях, отдельных СМИ, а также - "в распространении некоторыми политиками нарративов страны-агрессора".

"Паника и дестабилизация играют в пользу только врагам, а не Украине. Мы все должны мыслить критично и проверять любую информацию; руководствоваться данными официальных источников, а не анонимных; научиться отличать правду от фейков", - резюмировали в СБУ.

Заявление СБУ прокомментировал Тelegram-канал "Политика Страны":

"Тут стоит сказать, что главными рупорами "информационного нагнетания", о котором пишет СБУ, являются западные СМИ и политики, включая лично Байдена и его ближайшее окружение. Именно они распускают слухи о скором "вторжении". Что касается "нарративов страны-агрессора", то главный "нарратив", который идёт сейчас из России - это то, что РФ нападать на Украину не намерена. А все, что об этом пишут на Западе - фейки и провокация".

Напомним, в последнее время в западных СМИ появляется множество новостей о подготовке "российского вторжения" в Украину. Судя по сообщениям СМИ, вторжение должно произойти уже 16 февраля.

Как живет Украина за пару дней до предполагаемого вторжения и как это отражается на экономике нашей страны, в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.