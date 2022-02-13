В Министерстве иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) заявили, что действия США и НАТО в Восточной Европе представляют угрозу для безопасности России, в то время как Вашингтон оправдывает направление своих военных в этот регион слухами о возможном вторжении РФ на территорию Украины.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД КНДР.

"Военная угроза Москве со стороны США постепенно увеличивается из-за размещения систем противоракетной обороны в Восточной Европе, укрепления военного присутствия НАТО в пограничных с Россией регионах, продолжающегося расширения НАТО на восток, запущенного после распада СССР", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

"США в последнее время упорно распространяют слухи о "вторжении России в Украину" и направляют тысячи солдат в Восточную Европу. Истинная цель таких шагов - повысить градус напряженности вокруг Украины и найти оправдание наращиванию вооруженных сил вокруг России", - говорится в русскоязычном варианте заявления. При этом в его текстах на корейском и английском эти слухи охарактеризованы как "поразительные" и "дикие" соответственно.

В МИД КНДР добавили, что "НАТО - продукт холодной войны; видимо, организацией движет агрессия и желание доминировать; смысл продолжающегося существования НАТО - военное сдерживание и подавление России".

В МИД считают, что попытки надавить на Москву вызовут лишь более решительную реакцию, поскольку Россия готова "бороться за свои интересы безопасности".

Ранее "Страна" сообщала, что в "Слуге народа" назвали ситуацию с "вторжением" информационной спецоперацией США.

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