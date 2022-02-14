Министерство иностранных дел Японии уменьшает численность посольства страны в Киеве. Также глава японского МИД Ёсимаса Хаяси призывает соотечественников как можно скорее покинуть Украину.

Об этом сообщает Kyodo.

В посольстве Японии в Украине остается теперь лишь незначительное количество сотрудников. Деятельность представительства в связи с этим сокращена. Указано, что это решение связано с "продолжающимся ростом напряженности на украинско-российской границе".

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси призвал в понедельник соотечественников как можно скорее покинуть Украину.

"Нужно немедленно эвакуироваться наиболее безопасным способом... Дипломатические усилия по урегулированию ситуации продолжаются, однако обстановка может резко ухудшиться", - заявил Ёсимаса Хаяси.

Японский МИД сейчас по электронной почте связывается со все еще находящимися на Украине соотечественниками и призывает их немедленно выехать за границу.

Напомним, Госдеп США звонит американцам в Украине и просит их немедленно покинуть страну.

Также мы писали о том, что Литва и Объединённые Арабские Эмираты также рекомендовали своим гражданам покинуть Украину.

Ранее Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, как США запустили информационную кампанию о "российском вторжении" 15-16 февраля и какие сценарии развития ситуации существуют.