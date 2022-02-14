Воскресенье стало третьим днем массовой международной истерии вокруг "вторжения" России в Украину.

Главный вопрос - удастся ли украинским властям в понедельник решить вопрос остановки международного авиасообщения. Которое с 16 часов может прекратиться из-за отказа страховых компаний гарантировать полеты в Украину.

Второй важный момент - это созвон Зеленского и Байдена, в ходе которого стало понятно, что кризис будет углубляться, и нагнетание ситуации на Западе пока что собираются продолжать.

При этом в "Слуге народа" уже открыто называют происходящее "спецоперацией США против России", а сам Путин вторгаться не планирует.

То есть власти Украины откровенно в шоке от происходящего и явно не хотят нарываться на войну с Россией, от которой в реальности не ждут нападения.

"Страна" подводит итоги сегодняшнего "вторжения". До которого, если верить американцам, осталось три дня (они "назначили" его на 16 февраля).

Осторожно, небо закрывается

Сегодня украинская власть начала спешно решать проблему воздушной блокады, которую Запад устроил Киеву на теме о "вторжении".

Подтвердился вчерашний эксклюзив "Страны": авиакомпании уже массово начали отменять рейсы в Украину. Причиной стал отзыв гарантий от крупных страховых компаний на полеты в нашу страну - как в зону высокого риска.

Международные страховые компании занервничали, когда десятки стран мира начали эвакуировать своих граждан и посольства из Украины. Затем голландский перевозчик KLM отказался от рейсов на территорию Украины. И началась паника.

Страховые гарантии на полеты в нашу страну перестанут действовать с 16:00 понедельника. После чего начнется фактическая блокада воздушного пространства Украины. До этого времени иностранным бортам лучше покинуть страну - по крайней мере тем, кто находится в лизинге или залоге у банка.

Дело в том, что те самолеты, которые находятся в лизинге, должны быть по определенной схеме застрахованы. А по лизингу работают очень многие перевозчики, как украинские, так и зарубежные.

Сложно себе представить, во что может вылиться остановка авиасообщения. Поэтому Кабмин вечером воскресенья собрался на экстренное заседание и выделил 16,6 миллиардов гривен - для покрытия страховых гарантий авиакомпаний. Теперь эту сумму должна утвердить Рада.

Сработает ли этот механизм - увидим уже завтра. Но пока рейсы уже отменяются или переносятся. А пассажирам с билетами на руках приходят извещения, что есть риск отмены полета.

В общем, завтрашний день будет для гражданской авиации в Украине практически "судным".

Кстати, именно с возможной остановкой международного авиасообщения связан исход бизнес-джетов из Украины. Плюс к этому многие бизнесмены, политики и олигархи улетают, опасаясь войны с Россией, начало которой в США анонсируют на 16 февраля.

СМИ сообщили о том, что на одном из самолетов из Киева вылетел телеведущий Дмитрий Гордон с семьей. Однако в комментарии "Стране" Гордон заявил, что он сейчас в Киеве, но ничего не сказал о детях. Между тем, по данным телегам-каналов, сегодня в 22-15 из Бристоля улетел борт на Вену с детьми Гордона.

Что касается олигархов, то, как оказалось, большинство крупных бизнесменов покинули страну.

В последние дни улетели бизнесмены Василий Хмельницкий, Вадим Столар, Андрей Ставницер (человек, близкий к замглавы Офиса президента Кириллу Тимошенко).

Также за границей еще с января находятся Ринат Ахметов и Виктор Пинчук.

После ДТП, в котором под Харьковом погиб человек, улетел в Лондон харьковский бизнесмен Александр Ярославский.

Остался в стране Коломойский, который как раз в воскресенье отпраздновал свой день рождения. Но только потому, что не может никуда уехать - против него расследуются в США уголовные дела.

Кроме того, по данным "Страны", активно вывозят из Украины свои семьи и представители власти. А некоторые депутаты от "слуги народа", несмотря на приказ фракции быть в Киеве, уже находятся за границей и возвращаться в страну не намерены.

Байдена зовут "на вторжение" в Киев

Ближе к вечеру сегодня Байден позвонил Зеленскому. Вчера он примерно в то же время пообщался с Путиным.

Оба президента по итогам разговора отделались довольно общими пресс-релизами. Из важного можно выделить два момента. И Байден, и потом Зеленский заявили о необходимости дипломатического пути разрешения конфликта.

Что тут подразумевалось, стороны не конкретизировали. Однако если брать Украину, то единственный дипломатический трек, где она взаимодействует с Россией - это Нормандский формат и Трехсторонняя контактная группа, которые работают на базе Минских соглашений.

"Собеседники подтвердили единство позиций по поводу важности продолжения политико-дипломатических усилий с целью разблокирования мирного процесса... Было уделено внимание шагам, предпринимаемым для деэскалации и достижения мира в рамках всех существующих переговорных форматов", - вот, как звучит эта цитата у Зеленского. То есть явная отсылка к Минску-2.

Также из текста Офиса президента становится понятно, что у Байдена просили денег и намекали, что хватит раздувать панику по поводу "вторжения".

"Мы ее (поддержку США - Ред.) ощущаем. И рассчитываем, что она, среди прочего, поможет предотвратить распространение панических настроений", - заявил Зеленский, который не может не понимать, что распространяет эти настроения по сути лично Байден.

Впрочем, судя по фото, которым Банковая снабдила новость о разговоре, Зе больше слушал и записывал, чем чего-то там требовал у президента США.

Но самый интересный момент - Зеленский подтвердил инсайд CNN, что позвал Байдена в Киев. "Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации", - заявил президент Украины.

Эту тему еще вчера вбросил для обсуждения лояльный Банковой экс-нардеп Сергей Лещенко. И, как видим, сегодня Зеленский прямо предложил Байдену приехать в разгар "вторжения". Очевидно, что это было бы выгодно Зеленскому, чтоб показать - угрозы войны на самом деле нет, раз сам Байден прилетел. И это могло бы успокоить многих.

Но, видимо, успокоение ситуации не входит в планы тех, кто раскручивает тему "российского вторжения". А потому источники в Белом доме заявили CNN, что такой визит крайне маловероятен.

Из Вашингтона идут совсем другие сигналы: в воскресенье, например, прошла информация, что дипломаты США перебираются во Львов. А американские СМИ сообщили, что планируется отозвать оставшихся американских дипломатов из Киева в течение 24-48 часов.

Махина паники работает на полном ходу, и было бы нелогично, чтобы сейчас Байден поломал всю пропагандистскую рамку, посетив Киев.

Все это показывает, что Штаты намерены и дальше нагнетать тему угрозы. И пока остается совсем непонятно - в какую сторону разрулится ситуация к 16 февраля - в день, на который американские СМИ уже анонсировали "вторжение Путина". Будет ли найдено какое-то дипломатическое решение? Сорвется ли дело на самом деле в войну? Или (что вполне вероятно) 16 февраля ничего не произойдет, но американцы перенесут "дату вторжение" на более поздний срок.

Американцы могут себе позволить играться во "вторжение" еще долго.

А вот Украина - вряд ли. Пока информация война, которая ведется Западом, бьет в первую очередь не по России (у неё из-за происходящего приток валюты - нефть уже почти по 100), а против Украины - нагнетая вокруг страны панику и фактически поставив страну на грань воздушной блокады. Из страны уходят деньги, падает гривна и этот процесс, с легкой руки американцев, будет продолжен.

Выходом из него могло бы стать реальное продвижение по пути Минских соглашений, чтоб ликвидировать саму угрозу войну и провести деэскалацию в отношениях с Россией. Но на это украинские власти, на данный момент, очевидно, решится не могут.