Из Украины сегодня начался настоящий исход бизнес-джетов после объявления о прекращении авиаполетов над нашей страной.

Бизнес-джеты - это, как правило, двухмоторные реактивные самолёты средней дальности полёта, укомплектованные салонами бизнес-класса вместимостью от 5 до 50 человек для перевозки VIP-пассажиров.

Они летят из Киева в Ниццу, Мюнхен, Вену, на Кипр и в другие страны Евросоюза.

Кроме того, несколько частных бортов вылетело из Днепра с неизвестной точкой назначения.

Только сейчас в украинском небе находятся пять частных бортов, которые направляются за пределы страны. И этот процесс идет весь день.

Напомним, что лизингодатели потребовали от авиакомпаний до 16-00 понедельника покинуть территорию Украины. Плюс к этому многие улетают опасаясь начала войны с Россией, начало которой в США анонсируют на 16 февраля.

Также мы писали о том, что Кабинет министров созывает срочное заседание для решения проблемы с авиаперелетами над Украиной и улаживания взаимоотношений украинских перевозчиков со страховыми компаниями.

Кроме того, мы информировали, что голландская авиакомпания KLM прекратила полеты в Украину. Подобное решение в компании объяснили обеспечением безопасности полетов на фоне информации об угрозе вторжения России.

Ранее "Страна" детально рассказывала о том, как страховые компании готовятся снять гарантии на авиаполеты над Украиной и что это значит для пассажиров.