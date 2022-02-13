Становятся все более настойчивыми слухи о том, что в понедельник, 14 февраля, международное авиасообщение с Украиной будет остановлено из-за отзыва страховыми компаниями гарантий на авиаперелеты над нашей страной.

В связи с этим, Кабинет министров инициирует срочное заседание для решения ситуации с авиаперелетами и улаживанием взаимоотношений украинских авиаперевозчиков со страховыми компаниями.

Тем временем, авиакомпания-лоукостер Wizz Air рассылает письма тем, кто купил билеты на их рейсы в Украину.

В авиакомпании сообщают, что на данный момент рейсы проводятся по расписанию, однако в Wizz Air просят следить за рассылкой по почте из-за возможных изменений.

Напомним, что страховые компании Великобритании предупредили о прекращении действия страховок в небе над Украиной.

Также мы писали, что голландская авиакомпания KLM прекратила полеты в Украину. Подобное решение в компании объяснили обеспечением безопасности полетов на фоне информации об угрозе вторжения России.

Кроме того, "Страна" подробно рассказывала о том, как страховые компании готовятся снять гарантии на авиаполеты над Украиной и что это значит для пассажиров.