Страховые компании Великобритании предупредили о прекращении действия страховок в небе над Украиной.

Как сообщил "Стране" источник на страховом рынке, крупнейшие британские страховые компании, у которых перестраховываются другие страховщики, сегодня разослали всем лессорам (то есть собственники самолетов, которые отдали их в лизинг авиакомпаниям) мира официальное письмо, что через 48 часов перестаёт действовать страховое покрытие в Украине и над Украиной для любого воздушного судна.

"Эти уроды (британские страховые компании - Ред.) вводят воздушную блокаду. Ни один самолёт не вылетит и не влетит из Украины примерно с середины дня понедельника", - сообщил "Стране" источник.

Напомним, что слухи о том, что в ближайшее время (чаще всего называется дата - понедельник 14 февраля) международное авиасообщение с Украиной будет остановлено из-за отзыва страховыми компаниями гарантий на авиаперелеты над нашей страной, появились 12 февраля.

Ранее мы писали, что голландская авиакомпания KLM уже прекратила полеты в Украину. Подобное решение в компании объяснили обеспечением безопасности полетов на фоне информации об угрозе вторжения России.