Из Киева во Львов уже перебрался основной штат сотрудников посольства США в Украине. Об этом сообщил чиновник Государственного департамента США, передает "Интерфакс-Украина".

"Основной штат сотрудников посольства переехал во Львов, чтобы продолжить нашу важную работу по поддержке Украины и поиску дипломатического решения этого кризиса, который, конечно же, создала Россия", - заявил представитель Госдепа США.

Напомним, накануне посольство США начало переезд из Киева во Львов.

Ранее мы писали о том, что в американском посольстве в Киеве принялись жечь документы и уничтожать секретное оборудование.

Помимо этого посольство Соединенных Штатов в Киеве перестает предоставлять консульские услуги. В ведомстве сообщали, что сохранят небольшое консульское присутствие во Львове, для решения чрезвычайных ситуаций, но не смогут предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги. Граждане США могут обращаться за этими услугами в посольства США в соседних странах.

Вдобавок, после того как Госдеп США и президент США Джо Байден призвали американцев покинуть Украину посольство Соединенных Штатов в Киеве обновило рекомендации о путешествиях в нашу страну. В сообщении посольства говорится, что граждане США не должны ездить в Украину, а те, кто находится в нашей стране, должны немедленно выехать, используя коммерческие или другие доступные частные виды транспорта.