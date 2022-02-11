Народный депутат Александр Дубинский заявил, что его коллега по парламенту представительница фракции «Голос» Александра Устинова покинула Украину.

«Главный коммуникатор с Банковой Устинова тайно полетела рожать в Америку, это минимум 4 месяца. А кроме неё там фразу “дайте соцэконом” никто выговорить не может. Плюс, будет сложно объяснить этот отъезд полу-притульноватому избирателю с точки зрения патриотизма, тем более, в такой момент, когда враг у ворот…», - написал Дубинский в своем телеграм-канале.

После этого Устинова решила сама прокомментировать свой отъезд в США посредством социальных сетей.

На своей странице в Facebook она написала огромный пост, почему решила уехать рожать в США. Мол, ее супруг Алексей работает в Штатах и приехать в Украину не имеет возможности на долгое время, поэтому она полетела к нему. Рожать она будет за границей, но дочке планирует дать гражданство Украины (хотя ребенок автоматически получает право и на американское гражданство - но об этом ниже).

"Сообщаю официально, что мы скоро станем родителями. Я уже почти 2 недели я на больничном, поскольку скоро должна родить дочку. Довольно долго я скрывала свою беременность, зная "доброжелательных" коллег, работала и ходила на работу, пока врачи не убедили меня, что нужно пойти на вынужденный больничный. Наконец, хоть и на несколько месяцев, но наша семья вместе. Как многие из вас уже знают, мой муж работает в США и уже 3 года из-за его работы и моего гражданского долга мы живем на две страны, и даже на два континента. Но наша девочка сказала «хватит!» и внесла коррективы в нашу "интернациональную" семейную жизнь, еще до рождения. Поскольку Леша приехать больше, чем на 2 недели не может, то чтобы быть вместе, когда малышка появится на свет, я поехала к мужу. Сейчас, я должна немного уделить время самому важному. Во избежание вопросов, доченька будет гражданкой Украины", - написала Александра.

Напомним, что новости о беременности нардепа из «Голоса» появились в средине декабря. Фотокорреспонденты "Страны" видели Александру в январе в сессионном зале. Судя по заметному животику, она сейчас действительно находится на третьем триместре беременности и в скором времени ей предстоит декрет.

Отметим, что роды в США весьма популярны среди богатых и знаменитых. Ведь, ребенок, который появился на свет на территории штатов автоматически становится гражданином страны и в 18 лет получает американский паспорт (поэтому то, что Устинова говорит, что будет давать ему украинское гражданство практического значения не имеет - в 18 лет ее ребенок сможет стать американским гражданином). Специальной визы для роженицы не требуется, достаточно туристической.

Стоит это не мало. По меньшей мере придется выложить как минимум $20 000. Около $1500 стоит трансатлантический перелет в две стороны, $6000 сами роды и $4000 нахождение в палате госпиталя сутки-двое, около тысячи стоит оформление бумаг, до $2000 аренда машины и $5000-10000 аренда жилья.

Декларация нардепа Александры Устиновой, скрин: public.nazk.gov.ua

Но жилищный вопрос в США у Устиновой решен. Судя по ежегодной декларации, супруг политика Алексей Яцюк еще с февраля 2019 года снимает там апартаменты площадью 73 кв.м. Но в каком штате находится квартира и сколько она стоит в месяц, Устинова не уточняет в своем документе.

Интересно, что Устинова также задекларировала домашних питомцев и очень смешно их описала в официальной отчетности. Так, в графе «ценное движимое имущество» кроме автотранспорта, где обычно указывают яхты или жеребцов, Александра написала следующее:

"Собака-тапки-погрызака. Лабрадор Коди. Друг семьи. Шкодничает, грызет обувь, выгуливает по вечерам, приносит радость и счастье. Котик-муркотик Жорик. Маленький, пушистый. Мурчит по вечерам колыбельные. Утром будит лучше будильника. Дерет коробки.

Достались по наследству от семьи из Луганской области, которая бежала от необъявленной войны за границу и искала для своих любимцев новую семью".

Ранее "Страна" сообщала, что в США родила двоих детей дизайнер Светлана Бевза, супруга Владимира Омеляна, экс-министра инфраструктуры. Там же на свет появились трое детей мэра Киева Виталия Кличко.