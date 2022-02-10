Супруга боксера-чемпиона и мэра столицы Виталия Кличко осталась одна одинешенька в огромном семейном особняке престижного района Гамбуга, Германия. Трое детей сейчас получают высшее образование в Англии. И приезжают проведать маму только на каникулах. Вот, например, недавно они все в месте встречали Рождество.

На снимках Натальи можно рассмотреть интерьеры их роскошного дома в Гамбурге, фото: instagram.com

А муж и подавно занят важными делами в Украине. Старший из братьев Кличко даже как-то признался, что видится с женой крайне редко. Поговаривали даже, что пара давно в разводе. Однако эту информацию Виталий не подтверждает. И Наталья под девичьей фамилией Егорова фигурирует в его декларации за 2020 год. Однако с тех пор прошло полтора года и информация может быть уже не актуальна.

Более того первая леди Киева в столице Украины бывает крайне редко, приезжает только, чтобы засветиться с мужем на официальных мероприятиях будь то день выборов или светский раут благотворительного фонда Кличко.

В последний месяц женщина активизировалась в социальных сетях. И стала показывать, как ей живется самой. Она выкладывает много сториз про приготовление пищи и также фото с йоги и медитации.

Жена Кличко завела отдельную страничку, где делится вдохновляющими рассказами и духовными наставлениями, фото: instagram.com

«Вам знакомо это чувство, когда каникулы закончились, дети ушли из дома на учебу, гости расходятся по домам и больше не для кого готовить? А вот для себя, ну совсем не хочется… А теперь есть выбор, заказать что-то ну наверное не из разряда здоровой пищи… Или все-таки заставить себя пойти на кухню и приготовить себе, ну хоть какой-нибудь салат…

А как вы с этим справляетесь? Любите ли вы сами готовить или, как и я, прилагаете к этому усилия… А чем себя балуете? Всем хорошего воскресного вечера. Дайте мне знать, если вы хотели бы иметь некоторые из моих рецептов, когда у вас нет желания создавать и готовить для себя. Любите и заботьтесь о себе», — написала жена мэра на свой страничке в Instagram. А затем поделилась рецептом овощного салата для «одиночек», как она его в шутку назвала.

В свободное время женщина тренируется и готовит, фото: instagram.com

Снимки с духовными практиками Наталья Егорова подписывает так:

«Когда тебе кажется, что выхода нет и ты не знаешь, какое решение принять, погрузись в тишину и успокой свой разум. В тишине слышен голос Души. Если на минутку затихнуть и посмотреть во внутрь себя, то можно на ту или иную ситуацию посмотреть со стороны и почувствовать, как поступить правильно. И тогда это решение будет твоим, прочувствованным, а не навязанным».

Подписчики рекомендуют ей писать книгу. Наталья не против и отвечает, что это отличная идея.

Напомним, Виталий и Наталья Кличко (до замужества — Егорова) поженились в апреле 1997 года и в этом году они отметят серебренную свадьбу – 25 лет вместе. В браке у них родилось трое детей: Егор-Даниэль (21 год), Елизавета-Виктория (20 лет), Максим (16 лет).

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