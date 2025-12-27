Президент США Дональд Трамп считает, что во время запланированного на завтра визита его украинского коллеги Владимира Зеленского во Флориду есть шанс на окончательное урегулирование войны в Украине, однако допускает, что этого может и не произойти.

Об этом американский лидер рассказал в интервью изданию New York Post.

По его словам, обе стороны конфликта заинтересованы в достижении мира, но по-разному.

"Что ж, я думаю, у нас есть неплохие шансы. Я думаю, они хотят это сделать сейчас, и я думаю, что Россия тоже хочет это сделать. Но каждый раз, когда одна сторона хочет этого, другая - нет", - заявил Трамп.

Он в очередной раз повторил, что урегулировал восемь войн, а решение вопроса украинско-российского конфликта оказалось самой сложной задачей.

Напомним, ранее Зеленский обнародовал 20-пунктный план урегулирования войны в Украине. Между тем накануне Трамп дал понять, что Вашингтон этот план не одобрил.

Западные СМИ пишут, что на предстоящей встрече Зеленский намерен устранить разногласия с Трампом по мирному плану.

Чего ожидать от встречи двух лидеров, мы разбирали в отдельном материале.