Президент Украины Владимир Зеленский перед встречей с американским коллегой Дональдом Трампом провел шесть отдельных телефонных разговоров с союзниками

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По предоставленной информации, Зеленский говорил с президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, премьером Канады Марком Карни, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Ранее Зеленский сообщил, что уже в воскресенье рассчитывает договориться с Дональдом Трампом о рамках прекращения войны, включая возможный график. Он также заявил о готовности вынести этот вопрос на референдум в случае, если РФ согласится на 60-дневное перемирие.

В Axios также писали, что запланированная на 28 декабря во Флориде встреча Зеленского и Трампа свидетельствует о значительном прогрессе в переговорах.

