Владимир Зеленский анонсировал свою встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая пройдёт в ближайшее время.

Об этом он написал в своём телеграм-канале по итогам доклада секретаря СНБО Рустема Умерова о переговорах с американской стороной.

"Многое может решиться до нового года", - добавил президент Украины.

По данным украинского издания Kyiv Post, украинский президент может ещё до нового года посетить резиденцию Трампа во Флориде. Об этом газете рассказали дипломатические источники.

"Ожидается поездка во Флориду в ближайшие дни для напряжённых переговоров в Мар-а-Лаго - потенциальном месте для встречи с руководством США. Визит может состояться уже 28 декабря, если всё пойдёт по плану", - пишет издание.

По словам источника газеты, самые спорные темы мирных переговоров - гарантии безопасности, контроль территорий и юридические обязательства России - "до сих пор остаются нерешёнными". Но у Зеленского есть "новые идеи".

Напомним, вчера Зеленский и Умеров провели разговор со спецпердставителем Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

До этого президент Украины озвучил мирный план из 20 пунктов.