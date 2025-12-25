Президент Украины Владимир Зеленский вместе с украинской делегацией на мирных переговорах побеседовали со спецпредставителями президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом глава государства заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, во время разговора прозвучали идеи, "которые могут работать ради продолжительного мира".

"Обсудили некоторые значительные детали работы. Есть хорошие идеи, которые могут сработать ради совместного результата и продолжительного мира. Настоящая безопасность, настоящее восстановление, настоящий мир - это то, что нужно всем нам в Украине, Соединенных Штатах, Европе и каждому из партнеров, кто нам помогает", - говорится в сообщении.

Зеленский выразил надежду, что сегодняшние рождественские договоренности и идеи будут полезными.

Также секретарь СНБО Рустем Умеров сегодня проведет отдельный разговор с представителями президента США.

Напомним, Зеленский озвучил план из 20 пунктов, на который теперь ожидается реакция РФ.

При этом в министерстве иностранных дел РФ заявили, что в переговорах с США по Украине есть "медленное, но устойчивое продвижение вперёд".