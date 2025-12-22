Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф написал позитивный пост по итогам двухдневных переговоров с представителей Кремля Кириллом Дмитриевым.

Соответствующая публикация появилась на странице Уиткоффа в соцсети X.

Представитель США сообщил, что за последние два дня во Флориде прошли встречи российской и американской делегаций, посвященные продвижению плана Трампа по Украине.

По его словам, российский спецпредставитель Кирилл Дмитриев провел "продуктивные и конструктивные" переговоры с американской стороной.

В состав делегации США, как уточняется, вошли сам Уиткофф, зять президента США Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Груенбаум.

В заявлении также говорится, что Россия "полностью привержена достижению мира в Украине" и высоко оценивает усилия и поддержку США в урегулировании войны и восстановлении глобальной безопасности.

Напомним, ранее похожее заявление Уиткофф выпустил после переговоров с Украиной и европейцами.

Накануне представитель Кремля Дмитриев сообщил, что переговоры американской и российской делегаций в Майами о мирном урегулировании в Украине прошли конструктивно.