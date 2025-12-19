Самые трудные вопросы по условиям США для мирного урегулирования в Украине остаются нерешёнными.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе краткого интервью прессе.

"Прогресс относительно завершения войны в Украине достигнут, но там есть куда идти дальше", – заявил госсекретарь.

Также Рубио добавил, что инициатива США в урегулировании конфликта Москвы и Киева не означают навязывания какого-либо соглашения.

Ранее СМИ писали, что США и РФ требуют от Украины вывести войска из Донецкой области. Взамен Вашингтон, как сообщают медиа, готов дать Киеву широкие гарантии безопасности, но неизвестно согласна ли на них Москва. При этом президент Украины Владимир Зеленский на данный момент не намерен выводить ВСУ из Донецкой области.

Напомним, сегодня в США должны пройти переговоры американцев с украинской делегации во главе с секретарём СНБО Украины Рустемом Умеровым (к ним, как ожидается, должны присоединиться представители Катара, Турции и ряда европейских стран). А завтра представители президента США Дональда Трампа должны встретиться с перговорщиком Кремля Кириллом Дмитриевым.

