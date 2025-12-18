В Кремле заявили, что в первоначальный план президента США Дональда Трампа могли внести изменения после переговоров с Украиной. Из-за этого россияне теперь хотят встретиться с американцами, чтобы выяснить их суть.

Об этом сообщил спикер президента РФ Дмитрий Песков, описав цель встречи с представителями США, которая предстоит на выходных.

"Работали они (США и Украина - Ред.) над тем сводом основных тезисов, который был согласован во время контактов на Аляске и затем в результате многочасовых переговоров. Посмотрим, что произошло с этим сводом тезисов, посмотрим, как повлияли президент Украины Владимир Зеленский и украинцы", — сказал Песков.

"Мы для того, чтобы понять, насколько он изменился, как раз сейчас готовим соответствующие контакты с Америкой", – добавил он.

Напомним, о предстоящей встрече делегаций США и РФ в Майами вчера сообщило издание Politico.

Затем в Axios написали, что встречи в Маями с делегациями Украины и РФ состоятся по очереди, однако планов организации трёхсторонней встречи пока нет.

