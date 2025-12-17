На выходных в Майами представители США и России могут провести переговоры об урегулировании в Украине.

Об этом пишет газета Politico.

Ожидается, что в состав российской делегации войдет глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, сообщил изданию источник.

В свою очередь американскую сторону будут представлять специальный посланник администрации президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Напомним, накануне Зеленский сообщил, что в ближайшие дни США проведут переговоры с Россией по поводу достигнутых с Украиной договоренностей.

А сегодня Зеленский в своем видеообращении заявил, что на этой неделе представители Украины также продолжат переговоры с американцами о мирном урегулировании.

Ранее западная пресса писала, что в Майами готовится новый раунд переговоров США и Украины по подготовке мирного соглашения. Сообщалось, что встреча состоится в выходные, а рабочие группы с участием военных будут рассматривать карты для подготовки соглашения.

О ситуации вокруг переговоров мы писали в отдельном материале.