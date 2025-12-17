За 24 часа до саммита Евросовета Бельгия заявила, что переговоры о репарационном кредите для Украины пошли вспять.

Об этом пишет газета Politico.

"Мы движемся назад", – заявил посол Бельгии в ЕС Питер Мурс своим коллегам в среду во время закрытых переговоров, как сообщили дипломаты, присутствовавшие на встрече.

Издание отмечает, что по ходу встречи казалось, что переговоры шли в "правильном направлении": бельгийцы поддержали предложение Еврокомиссии о том, чтобы столицы стран ЕС предоставили как можно больше финансовых гарантий в рамках украинского пакета помощи, – однако посол Бельгии в конце встречи сделал неожиданное заявление.

"Я уже ничего не понимаю", – сказал изданию один из дипломатов. Представитель постоянного представительства Бельгии отказался от комментариев.

Также, по его словам, во время встречи Мурс заявил, что любое решение об использовании активов должно быть принято бельгийским премьером де Вевером.

Бельгия настаивает на том, чтобы ЕК изучила альтернативные варианты финансирования Украины. Ее председатель Урсула фон дер Ляйен в своем сегодняшнем выступлении в Европарламенте в Страсбурге осторожно допустила возможность введения совместного долга.

"Я предложила два разных варианта для предстоящего заседания Европейского совета: один основан на использовании активов, а другой – на заимствованиях ЕС. И нам придётся решить, какой путь мы выберем", – сказала она.

Однако для принятия совместного долга необходима единогласная поддержка, что маловероятно, учитывая угрозы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана наложить вето на дальнейшую помощь ЕС Киеву.

Мурс предложил возможный обходной путь, предложив задействовать чрезвычайную оговорку – известную как статья 122, – которая бы аннулировала угрозу вето.

Юристы ЕК и Евросовета на том же заседании отклонили предложение Бельгии, заявив, что оно юридически несостоятельно.

Эта идея впервые была предложена президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард во время ужина министров финансов на прошлой неделе, но была оспорена странами Северной Европы.

Ожидается, что де Вевер предложит этот вариант во время встречи лидеров ЕС в четверг.

Напомним, накануне Бельгия отвергла очередное предложение Еврокомиссии об использовании активов РФ для помощи Украине.

О последствиях для Украины и Европы при выдаче репарационного кредита мы подробно писали в отдельном материале.