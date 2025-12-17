Чиновники администрации президента США Дональда Трампа оказывают очень сильное давление на европейские правительства, чтобы они отвергли так называемый репарационный кредит для Украины.

Об этом газете Politico сообщили четыре чиновника ЕС.

"Когда лидеры Евросоюза встретились в Брюсселе в октябре, им не удалось договориться по поводу замороженных средств из-за позиции Бельгии, выступившей против. Два месяца спустя стало ясно, что проблема ЕС на самом деле не в Бельгии, а в Трампе", - пишет издание.

Газета сообщает, что произошла "американская кампания влияния, в рамках которой представители администрации Трампа обходили Брюссель и вели закулисные переговоры напрямую со столицами". В итоге к группе несогласных стран присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Поэтому шансы на достижение соглашения о репарационном кредите стали ниже, заявил высокопоставленный чиновник ЕС.

"Мне хотелось плакать", - сказал он, описывая атмосферу на вчерашней встрече министров по делам ЕС в Брюсселе, которые готовились к саммиту, намеченному на четверг.

Ранее газета Politico уже писала, что шансы на выдачу Украине репарационного кредита за счет замороженных в Европе активов РФ падают, однако Европейская комиссия пока не рассматривает альтернативные варианты.

Напомним, накануне Бельгия отвергла очередное предложение Еврокомиссии об использовании активов РФ для помощи Украине.

О последствиях для Украины и Европы при выдаче репарационного кредита мы подробно писали в отдельном материале.