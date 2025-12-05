США призвали несколько европейских стран заблокировать выделение Украине репарационного кредита за счет замороженных российских активов, поскольку они нужны для достижения мирного соглашения, а не продолжения войны.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам дипломатов, которые говорили с журналистами на условиях анонимности, активы РФ могут быть использованы для финансирования возглавляемых США послевоенных инвестиций. Лидеры ключевых стран в ответ ЕС заявили, что использование российских активов - это их дело, а не США.

"Нет никакой возможности оставить собранные нами деньги США. Американское правительство знает об этом, и это также позиция правительства Германии на переговорах. Это также консенсус на европейском уровне. По этому вопросу нет абсолютно никаких разногласий. Эти деньги должны поступить в Украину — они должны помочь Украине", — сказал вчера канцлер Германии Фридрих Мерц.

Сегодня он встречается с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, которая хранит эти средства и блокирует их конфискацию.

Отметим, что кроме Бельгии против конфискации выступают Венгрия и Словакия. Но если действительно американцы оказывают давление на европейские страны с целью блокировать репарационный кредит, то число его противников среди членов ЕС может вырасти.

Ранее Politico сообщало, что мирный план США для Украины может поставить крест на идее предоставления Киеву репарационного кредита.