Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что не верит в победу Украины и опасается в случае конфискации замороженных в Евросоюзе российских активов аналогичных мер со стороны Москвы по отношению к бельгийским активам.

Об этом политик рассказал в интервью изданию La Libre.

Глава правительства Бельгии назвал возможность поражения России в войне сказкой.

"Это была бы прекрасная история: взять деньги у злодея Путина и отдать их хорошему парню, Украине. Но украсть замороженные активы другой страны, ее суверенные фонды, — такого еще никогда не было. Речь идет о деньгах Центрального банка России. Даже во время Второй мировой войны деньги Германии не конфисковывали. Во время войны суверенные активы замораживаются. А по окончании войны проигравшая сторона должна отказаться от всех или части этих активов, чтобы компенсировать ущерб победителям. Но кто действительно верит, что Россия проиграет в Украине? Это сказка, полная иллюзия. Даже нежелательно, чтобы она проиграла и в стране, обладающей ядерным оружием, наступила нестабильность. И кто верит, что Путин спокойно согласится на конфискацию российских активов? Москва дала нам понять, что в случае конфискации Бельгия и я лично будем чувствовать это вечно", - заявил де Вевер.

Он отметил, что Россия также может конфисковать некоторые западные активы - тот же Euroclear, где хранятся деньги РФ, имеет 16 миллиардов в России.

"Все бельгийские заводы в России тоже могут быть конфискованы. А что, если Беларусь и Китай также конфискуют западные активы? Мы об этом думали? Нет, не думали. Я спросил своих европейских коллег, готовы ли они разделить риски, которым подвергается Бельгия. Только Германия сказала, что готова это сделать... Без такого разделения рисков я сделаю всё, чтобы заблокировать этот проект. Всё. После этого эпизода, если у меня будет международная работа, то это будет работа посудомойщика", - заявил де Вевер.

Ранее бельгийский премьер говорил, что конфискация активов РФ и кредитование за их счёт Украины заблокирует мирное соглашение.

Также де Вевер уже настаивал, чтобы правительства ЕС предоставили Бельгии финансовые гарантии на сумму свыше 140 млрд евро для выдачи Украине репарационного кредита. Однако европейские страны отклонили просьбу Бельгии о таких гарантиях.