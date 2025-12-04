Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев пригрозил Европейскому Союзу репарациями и даже войной в случае конфискации замороженных активов РФ.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам чиновника, выдача Украине репарационного кредита за счет замороженных в Бельгии российских авуаров может квалифицироваться как casus belli - то есть формальный предлог, используемый государством для объявления войны другой стране.

"Если обезумевший Евросоюз попытается всë-таки украсть российские активы, заблокированные в Бельгии, выдав так называемый репарационный кредит, такие действия в рамках международного права могут квалифицироваться как особого рода casus belli со всеми вытекающими для Брюсселя и отдельных стран ЕС последствиями. И тогда возврат этих средств может состояться уже не через суд, а путëм настоящих репараций, уплаченных в натуральной форме поверженными врагами России", - написал Медведев.

Напомним, на днях Владимир Путин заявлял, что если Европа начнет войну, Россия готова ответить прямо сейчас.

Между тем Еврокомиссия вчера официально представила предложение о выделении репарационного кредита Украине.