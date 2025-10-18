Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя призыв президента США Дональда Трампа к завершению войны по линии фронта, заявил, что России в Украине "нужна победа со всем известными условиями".

Соответствующая публикация появилась в телеграм-канале кремлёвского чиновника.

При этом Медведев считает, что украинский президент Владимир Зеленский не будет признан победителем в войне "ни при каких условиях". Потому что, по мнению Медведева, внутри страны ему не простят потерю территории.

"Так что тезис Трампа здесь не работает", – пишет Медведев, имея в виду вчерашнее заявление президента США, что по итогам войны обе стороны объявят себя победителями.

При этом зампред Совбеза РФ считает, что глава Белого дома "твёрд в своей позиции" не втягиваться в российско-украинскую войну.

"Главный миротворец удачно поиграл в "Томагавки". В свойственной ему манере, напрягая мировое общественное мнение. И закончил партию в лучших традициях отправки ядерных субмарин. Извини, брателло, самим не хватает. Надо признать, что пока Трамп достаточно твёрд в позиции "Это не моя война, во всём виноват маразматик Б.". Но это, конечно, совсем не конец накачки Киева новым оружием. Продолжение следует, и нам надо быть готовыми к любому развитию событий", – заявил Медведев.

Ранее Медведев утверждал, что Трамп снова пересмотрит свою позицию и скоро предложит Зеленскому подписать капитуляцию.

