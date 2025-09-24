Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп опять изменит свои взгляды и вскоре предложит Владимиру Зеленскому подписать капитуляцию.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, комментируя вчерашний пост главы Белого дома о возможности Украины вернуть территории и слабой экономике РФ.

Медведев назвал такую позицию "реальностью, в которой давно и счастливо живут Обама и Байден".

"Но Трамп не такой! Не сомневаюсь – он вернётся. Он всегда возвращается. Вероятно, через пару дней он предложит зелёному пианисту подписать капитуляцию. Или слетать на Марс с прощённым им Маском. Или сделать что-то ещё очень важное, что позволит претендовать на Нобелевскую премию. Главное – чаще кардинально менять свою точку зрения на самые разные вопросы. И всё будет хорошо. В этом суть успешного государственного управления через социальные сети", - написал Медведев.

Между тем спикер Кремля Дмитрий Песков тоже прокомментировал слова Трампа из ставшего резонансным поста - а именно определение России как "бумажного тигра".

Песков заявил, что "Россия не тигр, а медведь, а бумажных медведей не бывает". По его словам, Владимир Путин неоднократно предлагал решить проблему "первопричин конфликта в Украине, но мы услышали жесткие отказы американцев вести разговоры на эту тему".

Пресс-секретарь Кремля добавил, что Путин готов встретиться с Зеленским, но без подготовки это будет "пиар-акцией, обреченной на провал".

