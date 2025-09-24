Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп намерен поддерживать Украину до самого конца.

Заявление прозвучало в интервью украинского президента Fox News.

Зеленскому процитировали пост Трампа о том, что Украина при поддержке Европы и НАТО может отвоевать всю свою территорию.

"Президент Трамп был более позитивен в этом вопросе, и он показал, что хочет поддерживать Украину до самого конца. Я очень позитивно отнесся к сигналам со стороны о том, что Трамп и Америка будут с нами до конца войны", - отреагировал Зеленский.

Отметим, что в упомянутом посте Трампа он ничего не написал о том, что будет до конца поддерживать Украину. Более того, он вообще не обещал поддерживать Украину, а написал, что Украина будет вести войну при поддержке Европы. США же готовы поставлять оружие для НАТО, а Альянс, в свою очередь, может "делать с ним, что хочет". Другими словами, речь в публикации главы Белого дома идет об уже реализуемой схеме, по которой страны НАТО закупают оружие у Вашингтона, а затем передают его Киеву. Помощи Украине, то есть бесплатной передачи оружия, как было при Джо Байдене, такая схема не подразумевает.

Также в интервью Зеленский сказал, что позиция Трампа по вопросу территориальных уступок Украины изменилась.

"Я думаю, что на сегодняшний день он понимает, что мы не можем просто поменяться территориями. Это несправедливо", - сказал президент журналисту Fox News.

Напомним, СМИ приводили версию, которую косвенно подтверждали власти Украины, что Владимир Путин для прекращения огня требует вывода украинских войск из Донбасса. Также обсуждалось, что РФ в ответ выведет свои войска из Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.

Сам Трамп вчера заявлял, что Украина при поддержке Европы и НАТО способна отвоевать свои территории.

Кроме того, в беседе с американским телеканалом Зеленский объявил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Казахстане.

"Команды Трампа, моя команда, европейцы, включая Макрона и других лидеров, и президент Турции - я знаю, что президент Эрдоган был в Европе - все мы предлагали встречу в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в Европе, в нейтральных странах, таких как Австрия или Швейцария. Мы говорили: "Даже если вы хотите где-то вроде Казахстана, мы готовы", - сказал украинский президент.

Однако Россия своего согласия на личную встречу президентов не дает, потому что "хочет воевать", добавил Зеленский.

Путин тоже не раз изъявлял готовность встретиться с Зеленским, но пока, как заявляли в российском МИДе, такая встреча не планируется.