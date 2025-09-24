Зеленский считает, что Трамп хочет поддерживать Украину до самого конца, однако тот такого не заявлял
Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп намерен поддерживать Украину до самого конца.
Заявление прозвучало в интервью украинского президента Fox News.
Зеленскому процитировали пост Трампа о том, что Украина при поддержке Европы и НАТО может отвоевать всю свою территорию.
"Президент Трамп был более позитивен в этом вопросе, и он показал, что хочет поддерживать Украину до самого конца. Я очень позитивно отнесся к сигналам со стороны о том, что Трамп и Америка будут с нами до конца войны", - отреагировал Зеленский.
Отметим, что в упомянутом посте Трампа он ничего не написал о том, что будет до конца поддерживать Украину. Более того, он вообще не обещал поддерживать Украину, а написал, что Украина будет вести войну при поддержке Европы. США же готовы поставлять оружие для НАТО, а Альянс, в свою очередь, может "делать с ним, что хочет". Другими словами, речь в публикации главы Белого дома идет об уже реализуемой схеме, по которой страны НАТО закупают оружие у Вашингтона, а затем передают его Киеву. Помощи Украине, то есть бесплатной передачи оружия, как было при Джо Байдене, такая схема не подразумевает.
Также в интервью Зеленский сказал, что позиция Трампа по вопросу территориальных уступок Украины изменилась.
"Я думаю, что на сегодняшний день он понимает, что мы не можем просто поменяться территориями. Это несправедливо", - сказал президент журналисту Fox News.
Напомним, СМИ приводили версию, которую косвенно подтверждали власти Украины, что Владимир Путин для прекращения огня требует вывода украинских войск из Донбасса. Также обсуждалось, что РФ в ответ выведет свои войска из Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.
Сам Трамп вчера заявлял, что Украина при поддержке Европы и НАТО способна отвоевать свои территории.
Кроме того, в беседе с американским телеканалом Зеленский объявил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Казахстане.
"Команды Трампа, моя команда, европейцы, включая Макрона и других лидеров, и президент Турции - я знаю, что президент Эрдоган был в Европе - все мы предлагали встречу в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в Европе, в нейтральных странах, таких как Австрия или Швейцария. Мы говорили: "Даже если вы хотите где-то вроде Казахстана, мы готовы", - сказал украинский президент.
Однако Россия своего согласия на личную встречу президентов не дает, потому что "хочет воевать", добавил Зеленский.
Путин тоже не раз изъявлял готовность встретиться с Зеленским, но пока, как заявляли в российском МИДе, такая встреча не планируется.