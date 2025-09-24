СМИ анализируют вчерашние заявления президента США Дональда Трампа о том, что Европа поможет Украине вернуть свои территории и что Россия становится "бумажным тигром". По их оценке, их нельзя считать позитивными для Украины.

К такому выводу пришла британская газета The Telegraph.

"То, что на первый взгляд может показаться ошеломляющим разворотом, на самом деле может быть плохой новостью для Владимира Зеленского… Вместо того чтобы пообещать новую поддержку Украине или активизировать действия против России, Трамп, похоже, передает все Европе и НАТО", - пишет газета.

Издание делает вывод, что "Трамп умывает руки от войны в Украине...", а его слова звучат так, "будто с него хватит".

"Нет никаких намеков на дополнительную поддержку Украины или на то, что он будет наказывать Москву еще больше. Его единственное обязательство — продолжать продавать оружие союзникам. Вряд ли это изменит правила игры", - говорится в статье.

Вчера мы приводили заявления Трампа, сделанные на трибуне Генассамблеи ООН.

Мы также подробно разбирали, почему глава Белого дома изменил риторику об Украине.