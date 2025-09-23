После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп написал сообщение, в котором заявил, что Россия - это "бумажный тигр", испытывает огромные трудности, а Украина становится сильнее и может вернуть все свои территории и даже "пойти дальше". И фактически призвал воевать против РФ до "победного конца".



Напомним, до этого все "мирные планы" Трампа строились на том, что Украина должна де-факто признать потерю территорий и согласиться на остановку войны по линии фронта.



Поэтому нынешнее его заявление – полная смена позиции.



Почему это произошло?



Помимо общего раздражения Трампа из-за невозможности быстро добиться остановки войны, не исключено, что большую роль сыграли инциденты с залетом самолетов и беспилотников в европейские страны. Мы уже писали, что, вне зависимости от того, было ли это случайностью или чей-то целенаправленной провокацией, "ястребы" на Западе будут использовать инциденты для того, чтобы направить Трампа на "тропу войны" с РФ. И, судя по всему, их усилия достигли успеха. То есть ситуация явно сработала не в пользу России.

Кроме того, судя по тому, что написал Трамп, его убедили в том, что Москва войну проигрывает и вот-вот столкнется с экономическим крахом из-за санкций и ударов Украины по НПЗ.



Однако при этом есть один крайне важный нюанс.



В своем тексте Трамп сделал акцент на том, что Украина может добиться победы "при помощи Европейского союза". О том, что в этом деле Киеву будут как-то помогать США, американский президент не сказал ни слова. Но упомянул о поставках американского оружия через НАТО. Судя по всему, речь идет об уже запущенном механизме, когда страны НАТО закупают за свои деньги оружие у Вашингтона, а затем передают его Украине.



Поэтому логика Трампа вырисовывается примерно такая: "так как войну быстро остановить не получается, то нужно на ней заработать. Хочет Зеленский воевать дальше? Верит в свои силы? Отлично. Пусть воюет сколько хочет. Главное – чтобы европейцы продолжали у американцев покупать оружие и США свои деньги не тратили. Санкции против РФ? Вполне возможно, что мы их введем, если европейцы также их введут и откажутся от российской нефти и газа ради американского и будут давить на Китай и Индию, чтобы те сделали то же самое. Не хочет ЕС это делать? Тогда и мы подумаем. Ну а пока будем просто зарабатывать деньги, наблюдать за процессом со стороны и ждать, когда Путин сам запросит сделки".



Однако проблема для Трампа в том, что такой вариант украинскую власть и "партию войны" в Европе не устраивает. Так как им нужно, чтобы Вашингтон не наблюдал со стороны за процессом, а был в него максимально вовлечен.



Поэтому попытки вовлечения Трампа продолжатся и будут наверняка усилены. Также, скорее всего, в ближайшее время Киев попытается показать какой-то яркий результат на фронте или же в плане операций в самой России. Не исключены и попытки дестабилизации внутренней ситуации в РФ, чтобы создать впечатление "скорой победы".



При этом и Россия в таких условиях может пойти на резкие шаги, чтобы показать, что она не "бумажный тигр" и с ней нужно договариваться на ее условиях.



Все вместе это создает предпосылки для очень опасной эскалации. Тем более, что и ее сценарий уже примерно просматривается – дальнейшее нарастание напряженности между Россией и Европой из-за залета дронов и самолетов (со взаимными обвинениями в организации провокации), возможное сбитие российских самолетов, ответ на это РФ, требование европейцев к США их защитить, какие-то действия американцев, ответ на них России и так далее.



Возможно, у каждой из сторон будет расчет на то, что на каком-то этапе, подняв ставки до максимума, можно будет выйти на выгодную "сделку".



Но велик риск того, что этого сделать не успеют, и ситуация скатится к прямому столкновению РФ и НАТО с угрозой перехода к ядерной войне.



Предотвратить этот сценарий можно только одним образом – остановить войну в Украине в ближайшее время.